عقد اجتماع رفيع للأجهزة السيادية، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لبحث الخطة التنموية لمشروعات العام 2023.

وضم الاجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة بالقطاع السيادي رضا قرقاب.

ووفق المكتب الإعلامي للحكومة، فإن المجتمعين بحثوا إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022، والتأكيد على ضرورة التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحي، وتفعيل التنمية المحلية.

واتفق المجتمعون على تولي ديوان المحاسبة مراجعة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة، بحسب المكتب الإعلامي.

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية

The post لبحث الخطة التنموية لعام 2023.. اجتماع للأجهزة السيادية برئاسة “الدبيبة” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار