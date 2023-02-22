تجمع الأحزاب الليبية: نرفض المشروع الأمريكي لإجراء انتخابات برلمانية فقط

أعلن تجمع الأحزاب الليبية في بيان عن رفضه المشروع الأمريكي لإجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا وانتخاب الرئيس عبر هذا البرلمان.

وقال التجمع في البيان إنه يتابع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تحركات عبر سفيرها وخارجيتها وما تمارسه من سياسات تجاه الملف الليبي.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يتم الإعداد له بنيويورك المسمى 2+5 للدول المهتمة بالشأن الليبي يؤدي إلى استمرار تدوير الأزمة، ويهدف إلى حرمان الشعب الليبي من الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.

وقال التجمع في بيانه إن انتخاب برلمان فقط وإدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة يعقبها انتخاب رئيس للبلاد من خلال البرلمان هو عملية إقصاء واضحة للشعب.

وأكد التجمع أن الشعب الليبي ليس قاصراً أو عاجزاً أو رهينة لأي قوى كبرى مهما كانت الأسباب أو المسببات، معتبراً التدخل الأمريكي إن تم هو تدخل سافر في شؤون دولة عضو بالأمم المتحدة وبكل المنظمات العربية والأفريقية والدولية.

وأردف: إذا كانت أمريكا كما تدعي زعيمة العالم الحر وحامي حقوق الانسان والديمقراطية فعليها احترام حق الشعوب والكف عن تدخلاتها السافرة في ليبيا.

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ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية والإنجليزية عليها التأكد بأن كافة الحلول المشبوهة الصادرة عن هذا المؤتمر مرفوضة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن لا حل إلا الحل الليبي- الليبي الذي يتحقق بإرادة الشعب الليبي دون أي تدخل خارجي.

وطالب كل الليبيين مقاطعة أي محاولة لإجراء انتخابات ضد رغبتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة وفق حل ليبي- ليبي.