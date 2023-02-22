الشركسي: اجتماع واشنطن سيطرح اختيارين لإنجاز الانتخابات الليبية

توقع عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن يضع اجتماع واشنطن بشأن ليبيا المجتمع الدولي والبعثة الأممية للاختيار من بين مقترحين لإنجاز الانتخابات.

وقال الشركسي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “غداً نترقب اجتماع اللجنة (P3+2+2)، وليس أمام المجتمع الدولي والبعثة للذهاب باتجاه حل مقبول لانجاز الاستحقاق الانتخابي مع تدافع الدول بين مقترحين أحدهما التمسك بملكية المجلسين للحل السياسي والآخر التجاهل التام لهما وإلغاؤهما إلا الآتي: أولا دعوة المجلسين للانعقاد لإنجاز القوانين خلال مدة لا تتجاوز العشرين يوماً وبتنسيق ورعاية البعثة الأممية وفي حال فشلهما ننتقل للبدائل”.

وتابع: “ثانيا يجب أن تكون البدائل واضحة وسليمة، والأسلم الذهاب -في حال فشل المجلسين تحت رعاية البعثة- للجنة فانونية مصغرة لإنجاز القوانين الخاصة بالانتخابات، اللجان ذات الصلاحيات الواسعة سوف تشهد تدافعا كبيرا للاستحواذ على كراسٍ داخلها قد ينتهي بفشلها”.

وشدد على أن التمسك بالمجالس الفاشلة ليس حلاً، والذهاب مباشرةً باتجاه البدائل مباشرةً أيضاً ليس حلاً، الحل -كما ذُكر أعلاه- التدرج في الذهاب باتجاه البدائل.