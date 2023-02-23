إطلاق حملة تفتيش على محال المواد الغذائية والصيدليات في سرت

العنوان-سرت

أطلقت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية حملة تفتيش على المواد الغذائية والخضروات واللحوم والصيدليات والعيادات في مدينة سرت.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، قام بإطلاق حملة تفتيش ومتابعة من جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع الرقابة على الأغذية والأدوية حيث استهدفت الحملة أسواق المواد الغذائية والخضروات واللحوم والصيدليات والعيادات في مدينة سرت.

وأصدر وزير الحكم المحلي تعليماته لرئيس جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية بأن تستمر هذه الحملة لتستهدف كل المُدن للوقوف على كافة المخالفات والتجاوزات الحاصلة، نظرًا لما تمثله سلامة هذه الأنشطة الغذائية والدوائية من أهمية قصوى لحياة المواطنين.

وشدد وزير الحكم المحلي على أن تكون جميع السلع والخدمات مطابقة للمواصفات المحلية الليبية من ناحية الجودة والصلاحية والنظافة وسلامة إجراءات العاملين.