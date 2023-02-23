مؤسس جمعية رؤية يوضح بشأن أسباب تراجع مياه البحر الأبيض المتوسط

أوضح مؤسس جمعية رؤية لعلوم الفضاء وهواة الفلك عطية الحصادي بشأن أسباب تراجع مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال الحصادي في تصريحات صحفية تعليقا على تراجع مياه البحر الأبيض المتوسط في دول عدة مطلة عليه ومنها ليبيا أن السبب الأبرز حتى الآن هو مرتفع جوي يحبس #الأمطار عن البحر ما أدى إلى تراجع منسوبه.

وأكد أن ظاهرة تراجع مياه البحر على صلة بالمد والجزر، مشيرًا إلى أن الظاهرة لا تزال عند مستويات طبيعية.

ونوه الحصادي إلى أن الوضع الطبيعي سيعود قريبا حسب المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.