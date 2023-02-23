المبعوث الألماني: برلين تدعم جهود باتيلي لحل الأزمة الليبية

أكد المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك دعم برلين لجهود الوساطة الدولية التي يقودها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، للوصول إلى حلّ سياسي بملكيّة ليبية للقضايا العالقة في ليبيا.

ووصل باك نيويورك لتمثيل ألمانيا في الاجتماع الدولي بشأن ليبيا “3 +2 + 2″، الذي تستضيفه إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتحتضن مدينة نيويورك الأمريكية اجتماعًا بشأن ليبيا لدول 3 +2 + 2 أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا، وتركيا ومصر، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، تمهيدا لجلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا المقرر عقدها في 27 فبراير الجاري.