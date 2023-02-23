النويري يبحث إجراءات التقاعد وكيفية تسهيلها مع لجنة صندوق الضمان الاجتماعي 

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” والنائب الثاني للرئيس ” عبدالهادي الصغير ” وعدد من أعضاء المجلس، اللجنة المُشكلة من صندوق الضمان الاجتماعي.

ووفق بيان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بحث اللقاء القوانين الصادرة عن مجلس النواب ذات العلاقة بالصندوق وكذلك إجراءات التقاعد وكيفية تسهيلها.

كما تناول اللقاء كيفية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2013.م بشأن معاشات التقاعد، وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن يقدم صندوق الضمان الاجتماعي لمجلس النواب مذكرة تتضمن التعديلات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.