بالزيادة الجديدة.. اعتماد جدول المرتبات للعاملين بشركة الكهرباء الليبية

أعتمد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، قرار الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء بشأن زيادة مرتبات العاملين وإصدار جدول مرتبات جديد.

وشمل جدول المرتبات الجديد على زيادة تتراوح ما بين 30% و 40% و 50% من مرتبات كل فئة و درجة وظيفية.

وتضمن القرار رفع قيمة أقل مرتب من 900 دينار ليبي إلى 1350 دينار حسب الفئة و رفع قيمة أعلى مرتب من 3600 إلى 5400 دينار حسب الفئة.

كما شمل القرار علاوة بقيمة سكن 600 دينار ليبي للعامل المتزوج و 300 دينار للعامل الأعزب.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن دبيبة، وهو رئيس الجمعية العمومية، اعتمد جدول المرتبات الجديد بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة.

وكانت حكومة الوحدة الليبية أصدرت قراراً في 8 فبراير الجاري، بتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء للمنازل والمصانع والمرافق العامة.

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