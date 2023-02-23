الحامي: المشري أرسل عضوين إلى البرلمان للمشاركة في التعديل الدستوري دون الرجوع لمجلس الدولة

نفت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، علم أعضاء المجلس بإرسال ممثلين عنهم إلى مجلس النواب والمشاركة في إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر

وحملت الحامي في تصريح لقناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، المسؤولية إلى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، قائلة إنه أرسل عضوين إلى البرلمان للمشاركة في صياغة التعديل الدستوري الجديد دون الرجوع للمجلس.

يشار إلى أن رئيس المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي صرح بأن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أرسل عضوين من المجلس وأحد الموظفين بالمجلس، للمشاركة في صياغة التعديل الدستوري الـ13.