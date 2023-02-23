ليبيا.. “دبيبة” يتابع إصدارات وزارة التخطيط للتفويضات المالية الخاصة بمشروعات 2022

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزارة التخطيط بحضور الوزير المكلف، محمد الزيداني، ووكيل الوزارة مصباح صقر، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن الاجتماع جاء لمتابعة إجراءات الوزارة في إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة العام 2022.

وأضاف المكتب الإعلامي أن دبيبة، شدد خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال إصدارها وفق الخطة المعتمدة من ديوان المحاسبة.

كما عرض وزير التخطيط المكلف ضوابط خطة العام 2023، والجهات التي أحالت خطتها لوزارة التخطيط، مؤكداً ضرورة أن تكون التنمية العنصرَ الأساسي والفاعل في الميزانية العامة.

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