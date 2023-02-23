عبد الجليل: الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في ضبط معايير الأدوية

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عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل اجتماعاً موسعاً مع نقيب صيادلة ليبيا وممثلا عن اتحاد المهن الطبية وعضو اتحاد الصيادلة العرب وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتوريد الأدوية منعاً لتداول الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمعايير الدولية والمنتهية الصلاحية وغير المخزنة بصورة صحيحة.

وبحث الاجتماع الذي عقد اليوم الأثنين بمقر وزارة الصحة استراتيجية الوزارة لإعادة الثقة في النظام الصحي والقيام بدور تنظيمي ورقابي على توفير العقاقير والادوية الطبية والمحافظة على صحة وسلامة المواطن.

وناقش المجتمعون وضع الية تختص بمتابعة توفير الأدوية وضمان تطابقها مع معايير الصحة العالمية المعتمدة مثل معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشار عبدالجليل: ” إلى أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في ضبط معايير الأدوية التي يتم استيرادها وتداولها وتحديد أسعارها حتى تكون متاحة بجودة عالية وبنفس الثمن وفي جميع انحاء ليبيا”.