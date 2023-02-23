“يونيسف”: الحماية الاجتماعية تمكن كل طفل في ليبيا من التمتع بحقوقه الكاملة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، دعمها للحكومة في ليبيا لضمان استفادة جميع الأطفال من خدمات الحماية الاجتماعية.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها شاركت في الاجتماع الافتتاحي للمجموعة التنسيقية لشركاء الحماية الاجتماعية، وقدم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رؤيته للحماية الاجتماعية.

وأضافت “يعد نظام الحماية الاجتماعية القوي والشامل في ليبيا أمرًا أساسيًا للحد من الفقر وتمهيد الطريق نحو النمو المستدام والسلام والصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية حتى يتمكن كل طفل في ليبيا من التمتع بحقوقه وإمكانياته الكاملة”.