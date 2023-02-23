“مستنكرًا الصمت الدولي”.. مجلس الدولة: ندين الاعتداءات الصهيونية في حق الفلسطينيين

الوطن|رصد

أصدر مجلس الدولة بيانًا بشأن الاعتداءات المتكررة للعدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وآخرها تصعيد الاحتلال باقتحامه مدينة نابلس بالضفة الغربية، وارتكابه مجازر في حق الفلسطينيين.

وأكد المجلس في بيانه أنه يتابع بألم بالغ الاعتداءات المستمرة والممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، داعيًا للضحايا التي ارتقت أروحها جرّاء هذا التصعيد بالرحمة.

واستنكر المجلس الصمت العربي والدولي على هذا الإجرام الذي يمارس على مرأى من العالم كله، من دون أي تدخل لوقف هذا الإجرام ومنع لتكراره.

كما أكد البيان أن المجلس يدين التطبيع مع الاحتلال، ويعتبره أحد الأسباب التي منحت الاحتلال الغطاء للاستمرار في إجرامه وفي ممارسة التصعيد المستمرّ، قائلًا “القضية الفلسطينيّة قضيّة كل المسلمين، والتطبيع هو خيانة لهذه القضية“.