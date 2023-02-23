النويري والصغير يبحثان إجراءات التقاعد مع لجنة الصندوق الاجتماعي

الوطن|رصد

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير وعدد من أعضاء المجلس، باللجنة المُشكلة من صندوق الضمان الاجتماعي.

وبحث اللقاء، حسب بيان المتحدث باسم محلس النواب عبدالله بليحق، القوانين الصادرة عن مجلس النواب ذات العلاقة بالصندوق، بالإضافة لإجراءات التقاعد وكيفية تسهيلها، كما تناول اللقاء كيفية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن معاشات التقاعد.

واختتم اللقاء بالاتفاق على أن يقدم صندوق الضمان الاجتماعي لمجلس النواب مذكرة تتضمن التعديلات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.