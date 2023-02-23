الشركسي: اجتماع واشنطن سيضع المجتمع الدولي والبعثة الأممية أمام خيارين فقط

الوطن|رصد

قال عضو لجنة الحوار السياسي السابق أحمد الشركسي، إن الشعب الليبي غدًا يترقب اجتماع واشنطن، والذي يضع المجتمع الدولي والبعثة الأممية للاختيار من بين مقترحين بعد الضغط الدولي للاسراع بالانجاز الانتخابي باختيار إما التمسك بملكية المجلسين للحل السياسي أو التجاهل التام لهما.

وأكد الشركسي أن إحدى الخيارات أمام المجتمع الدولي والبعثة الأممية هي دعوة المجلسين للانعقاد لانجاز القوانين خلال مدة لا تتجاوز العشرين يومًا وبتنسيق ورعاية البعثة الأممية وفي حال فشلهما يتم الانتقال للبدائل.

وأضاف عضو لجنة الحوار السياسي قائلًا: “يجب أن تكون البدائل واضحة وسليمة، والأسلم الذهاب للجنة قانونية مصغرة لانجاز القوانين الخاصة بالانتخابات، وذلك في حال فشل المجلسين تحت رعاية البعثة اللجان ذات الصلاحيات الوايعة سوف تشهد تدافع كبير للاستحواذ على كراسي داخلها قد ينتهي بفشلها“.

وختم الشركسي “التمسك بالمجالس الفاشلة ليس حلاً، والذهاب مباشرةً باتجاه البدائل مباشرةً أيضًا ليس حلاً، الحل هو التدرج فيالذهاب باتجاه البدائل“.