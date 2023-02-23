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“أفريكا إنتليجنس”: اتفاق الغاز بين الدبيبة وميلوني سيهدد بحصار حقول النفط مجددًا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي، إن اتفاق الغاز بين روما وطرابلس سيوقظ التهديد بحصار حقول النفط مجدداً في ليبيا.

الموقع الفرنسي أشار إلى معارضة وزير النفط والغاز في الحكومة المنتهية “محمد عون” والمجلس الأعلى لقبائل ليبيا لصفقة الغاز الأخيرة بين حكومة جورجيا ميلوني في إيطاليا وحكومة الدبيبة المنتهية في ليبيا، لأنها تتعارض مع مصالح البلاد.

وبحسب الموقع فإن المجلس الأعلى لقبائل ليبيا قد تقدم بشكوى أمام محكمة طرابلس ضد هذا الاتفاق النفطي.

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الوطن الليبية

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