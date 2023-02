قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن.. مجموعة الاتصال الدولية تعقد اجتماعاً في واشنطن حول ليبيا

قالت صحيفة “القدس العربي” إن مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تعزم عقد اجتماع في واشنطن اليوم الخميس، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر، سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد الخميس.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد الخليفي إلى واشنطن لحضور اجتماع بشأن ليبيا.

وقال الأنصاري خلال إحاطة أسبوعية لوزارة الخارجية، إنّ قطر تولي اهتماماً كبيراً بشأن الأشقاء في دولة ليبيا، موضحاً أنّ حضور هذا الاجتماع يؤكد أهمية الملف الليبي لدولة قطر.

وأضاف الأنصاري أنّ اللقاء سيكون مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، معتبراً أنّ الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية، وفق قوله.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية دعم الدوحة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، بحسب تعبيره.

من جهته قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا “كريستيان بوك” إنه حضر اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن لبحث كيف يمكنهم مساعدة الممثل الخاص عبدالله باتيلي على استئناف العملية السياسية المؤدية إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأكد بوك أن وزارة الخارجية الألمانية وبعثة ألمانيا في الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في إطار عملية برلين.

ومع اقتراب الاجتماع قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه من المهم الانتقال إلى المرحلة الانتخابية في أسرع وقت لتتمتع الحكومة بالشرعية وتنتخب من الشعب.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قد أشار في تغريدة له نشرت الثلاثاء، إلى وجود تقارب متزايد في الآراء بين الأطراف الليبية بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023.

وذكر باتيلي أنه أجرى سلسلة مشاورات شملت كل الأطراف المعنية قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، داعيا لضرورة تضافر الجهود من أجل العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا، وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي.

وفي 27 فبراير، يقدم باتيلي إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس بذات الخصوص في ديسمبر الماضي.

المصدر: القدس العربي + قناة ليبيا الأحرار

The post قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن.. مجموعة الاتصال الدولية تعقد اجتماعاً في واشنطن حول ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار