بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 23 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 23؛فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يبقى الطقس مستقر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة, بينما تنشط الرياح من مساء يوم الغد على المناطق الغربية مما تسبب في إثارة الأتربة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية تتكاثر أحياناً يوم السبت.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-24)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بداية من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ, وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:59)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:41).