طقس دافئ على أغلب مناطق ليبيا مع توقعات بحدوث تقلبات جوية الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن درجات الحرارة تميل للدفء أثناء النهار، مشيرًا إلى أنها تسجل اليوم ما بين 21 و26 درجة مئوية في غرب ليبيا وما بين 17 و22 مئوية في الشرق.

وأوضح المركز، أن الطقس يبقى مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا حتى نهاية الأسبوع، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على سواحل الشمال الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار إلى أن من المتوقع، أن تتأثر المناطق الغربية بداية من يوم السبت القادم، بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن تأثير هذه التقلبات ينتقل بدايةً من يوم الأحد لمناطق الخليج والشمال الشرقي.