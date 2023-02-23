استمرار قرار حظر حركة الشاحنات على الطريق السريع بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أكدت مديرية أمن طرابلس استمرار قرار حظر حركة الشاحنات على الطريق السريع في أوقات في أوقات الذروة من الساعة 07 صباحا إلى 05 مساءً، والذي أعلن عن تطبيقه منذ يوم 10 فبراير الجاري.

وقالت المديرية، إن مكتب شؤون المرور، من خلال أقسام مرور أبوسليم ومرور السريع، يواصل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار حظر دخول الشاحنات إلى طريق السريع في المواعيد المحددة.

وأضافت، أن الجهود أسفرت الجهود خلال الفترة الصباحية عن ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاههم.

انتشار أمني مكثّف

ولفتت المديرية إلى وجود انتشار أمني مكثف على امتداد الطريق السريع من قبل دوريات مكتب شؤون المرور، لضبط اي شاحنة تدخل طريق السريع وتخترق قرار حظر دخول شاحنات من ساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساءً.

وكان رئيس مكتب شؤون المرور، اللواء عبدالعال وادي، قد قال، إن الشاحنات الثقيلة تسبب في أخطار محتملة، إضافة إلى أنها أحد أسباب حالة الاكتظاظ المروري.

وأضاف، أنه دفعا لنحو معالجة مسببات الازدحام المروري جاء هذا المنع مرور الشاحنات باستثناء شاحنات نقل الوقود، وشركة الخدمات العامة والأشغال العامة، والمياه والصرف الصحي.