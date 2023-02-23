رافضاً إطلاق سراح عبدالله منصور.. الغرياني: الإفراج عن «المجرمين» حرام

عبّر المفتي المعزول الصادق الغرياني، عن رفضه الإفراج عن اللواء والشاعر عبدالله منصور مؤخراً عبر إعادة نشر مقتطفات من حديث سابق له عن العفو والمصالحة، حرّم فيه الصلح والإفراج عن من أسماهم المجرمين المدانين.

ودوّن على صفحته الرسمية بالفيسبوك منتقداً إخلاء سبيل عبدالله منصور بعد ثلاث سنوات من حصوله على أحكام البراءة من التهم المنسوبة له قائلاً: “ليس لأحد حق في العفو عن القاتل إلا ولي الدم خاصة، ولا يجوز الإفراج عن أحد من الجناة وأولياء الدم يطالبون بحقوقهم”، بحسب قوله.

وأضاف “الصلح بالإفراج عن المجرمين المدانين بالقتل مع تجاوز أولياء الدم حرام، وكل من سعى فيه فهو آثم؛ لأنه صلح أحلَّ حراما، وشرط المصالحة ألا تحرم حلالا، ولا تحل حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”، وفقا لتعبيره.