اجتماع في واشنطن لمناقشة الآليات البديلة للمضيّ قدمًا نحو إجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا – أكد مصدر دبلوماسي من البعثة الليبية الدائمة بالأمم المتحدة أن اجتماعًا سيعقد لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا في واشنطن يوم الـ 23 فبراير الجاري.

المصدر صرح لقناة “ليبيا بانوراما” بأن الاجتماع سيحضره ممثلون عن أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى مصر وتركيا والإمارات وقطر والبعثة الأممية.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش الآليات البديلة للمضيّ قدمًا نحو إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

وأوضح أن من ضمن المقترحات المطروحة تشكيل لجنة فنية مهمتها إصدار قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات تحت إشراف مجلس الأمن أو تفويض المجلس الرئاسي بمهامها.

