العرفي: مجلس النواب قطع الطريق على باتيلي

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن المجلس قطع الطريق على المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بإصدار التعديل الدستوري الـ13.

وأضاف العرفي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن تجاوز مجلسي النواب والدولة يُعمق الأزمة السياسية في ليبيا أكثر مما هي عليه الآن.

وتابع: “ننتظر إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن وتحليلاته عن مسببات عرقلة المسار السياسي في ليبيا، وننتظر الحلول التي سيقدمها باتيلي لحل الأزمة في ليبيا”.

وختم العرفي حديثه بالقول: “الكرة الآن في ملعب مجلس الدولة للموافقة على هذا التعديل، ومن ثم الذهاب إلى إصدار قوانين انتخابية توافقية”.