الحكومة الليبية تصدر تعليمات بصيانة محطة تحلية مياه بوترابة والشركة المنفذة تستلم عقود المشروع

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أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة، علي فرج القطراني، تعليماته بالبدء الفوري بتأهيل وصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب تمهيدًا لتشغيلها .

وقالت الحكومة، إن القطراني سلّم العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع لرئيس مجلس إدارة شركة الجدار الراسي للمقاولات، المنفذة لمشروع محطة بوترابة.

وأكد القطراني، أن مدينة المرج وما حولها كانت محور نقاشه مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال لقائه الأخير بمدينة سرت.

وأضاف، أن باشاغا أصدر تعليماته بضرورة وضع احتياجات مدينة المرج ضمن أولويات الحكومة، مشدداً على ضرورة حل مشكلة شُح المياه بصيانة وتأهيل محطة بوترابة البخارية بشكل عاجل .