الصحة تبحث ملف ضبط وإدارة النفايات الطبية

ناقش وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، مع ممثل مكتب منظمة اليونيسيف لدى ليبيا محمّد يونس، سبل تنسيق الجهود لضبط وإدارة النفايات الطبية، والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.

وتباحث المجتمعون حول وضع البروتوكولات اللازمة لتحقيق الإدارة الجيدة للمخلفات الطبية في المؤسسات الصحية، والفرز الفعال للمخلفات، والتعامل معها حسب صنفها من حيث المناولة والتخلص، ليعامل كل صنف منها بشكل منفصل، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لتدريب العاملين الصحيين على التعامل مع المخلفات الطبية.