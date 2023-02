الحزب الديمقراطي يطالب باتيلي بعدم التعويل على مجلسي النواب والدولة

ليبيا – التقى المستشار السياسي للحزب الديمقراطي عمر رحومة الثلاثاء مع المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي للحديث حول مستجدات العملية السياسية وأسباب عرقلتها.

ارحومة أكد لباتيلي بحسب المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي عدم إمكانية التعويل على مجلسي النواب والدولة في تحقيق أي توافق، وأنه من المهم عدم إضاعة المزيد الوقت في انتظار ذلك.

كما دعا رحومة إلى ضرورة التفكير في حل يؤدي إلى تسوية سياسية عاجلة توحد السلطة التنفيذية وتنتج قاعدة دستورية وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

