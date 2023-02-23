مركز الاستشعار عن بعد: المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار وغير مرتبطة بالزلازل أو بتسونامي

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار وليس لها علاقة بالحركات التكتونية وغير مرتبطة بالزلازل أو بتسونامي كما يتصور البعض وتسوق له بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتربطه بزلزال تركيا المدمر وتوابعه.

المركزي أفاد في بيان له أن الظاهرة تأتي نتيجة طبيعة لثلاثة عوامل رئيسية وهي (جاذبية القمر الأكثر تأثيرًا، وجاذبية الشمس، وحركة دوران الأرض حول محورها”.

وأضاف: “الأرض والقمر يتجاذبان بما يعرف بالقوة التجاذبية والجزء الأقرب المقابل للقمر هو الأكثر تأثرًا بهذه الحركة، فالقوة التجاذبية تؤدي في العموم لتمدد شكل الأرض، فمياه المحيطات والبحار تتأثر بشكل أكبر بحيث تنجذب مثل البحار للجزء الأقرب للقمر وتعرف بالمد وفي الجهة الأبعد تتكون ظاهرة الجزر الطبيعية”.

وأشار إلى أن للشمس تأثيرًا مماثلًا ولكن بسبب بعدها عن الأرض يكون أقل من تأثير القمر، فإذا كانت الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم فتتجمع هذه العوامل وتؤدي إلى ظاهرة المد والجزر الكبرى.

وأوضح أنه في هذه الفترة اجتمعت مجموعة من العوامل التي أدت إلى حدوث الجزر الكبير الملاحظ على الشواطئ الليبية وباقي دول الجوار وهذا ما يسمى بالجزر الربيعي.

وبين أن الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم تقريبًا وهي فترة المحاق ودخول شهر شعبان، والقمر أقرب ما يكون من الأرض، والأرض أقرب نوعًا ما من الشمس، بسبب وقوع الحضيض الشمسي الذي حدث في شهر يناير، واقتراب حدوث الاعتدال الربيعي.

المركز أفاد بأنه هذه العوامل مجتمعة سببت في هذا الجزر الكبير والذي يستمر لأيام تم يعود الوضع الطبيعي لمنسوب المياه في البحر وهذا معروف عند الفلكيين وعند البحارة والصيادين، بحسب بيانه.