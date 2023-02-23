الحكومة تصدر تعليمات بصيانة محطة تحلية بوترابة لحل أزمة المياه في المرج

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تعاني مدينة المرج وضواحيها منذ عدة سنوات من أزمة خانقة في مياه الشرب، ما دفع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، لإصدار تعليمات بتأهيل وصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه البحر.

وقالت الحكومة، إن نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة، علي فرج القطراني، تعليماته بالبدء الفوري بتأهيل وصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب تمهيدًا لتشغيلها .

وأضافت، أن القطراني سلّم العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع لرئيس مجلس إدارة شركة الجدار الراسي للمقاولات، المنفذة لمشروع محطة بوترابة، حيث أكد أن مدينة المرج وما حولها كانت محور نقاشه مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال لقائه الأخير بمدينة سرت.

وأضاف، أن باشاغا أصدر تعليماته بضرورة وضع احتياجات مدينة المرج ضمن أولويات الحكومة، وشدد على ضرورة حل مشكلة شُح المياه بصيانة وتأهيل محطة بوترابة البخارية بشكل عاجل .