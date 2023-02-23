طقس اليوم: درجات الحرارة تميل للدف على أغلب مناطق البلاد 

طرابلس 23 فبراير 2023 (وال) – تميل درجات الحرارة للدفء أثناء النهار مع طقس مستقر هذا اليوم، على أغلب مناطق ليبيا وتتراوح مابين (21–26)مْ .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع تأثر المناطق الغربية بداية من يوم السبت بتقلبات جوية سريعة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وينتقل تأثيرها تدريجياً إلى مناطق الخليج وسهل بنغازي. (وال _ طرابلس)

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