الطقس في ليبيا.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والقصوى تصل لـ 28 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، بقاء الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة الجوية بين 21 و28 درجة مئوية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية تتكاثر أحيانا يوم السبت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، السماء صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

أما في السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.