الصول: نرفض التدخل الخارجي في سياسات ليبيا البنكية والأمنية

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الكفاءات والقدرات الليبية قادرة على إدارة الدولة اقتصاديا بمراقبة محلية من الجهات الرقابية.

الصول وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أضاف: “لا نحتاج للتدخل بمراقبة الإنفاق، وهذا شأن ليبي لا علاقة للمجتمع الدولي ولا لمبعوثه، وتصريحات عبد الله باتيلي الأخيرة حول تصحيح المسار المصرفي لا تدل إلا على أنه يقول ما يملى عليه فقط”.

وأكد أن هناك تدخلًا خارجيًا في سيادة ليبيا وسياساتها البنكية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى التدخل اجتماعيًا عبر القبائل.

الصول أكد رفصه للتدخل الخارجي بما في ذلك التدخل الأممي الذي يدير الأزمة لإطالتها والضغط لتقوية نفوذ الدول المتدخل.