الغويل: اقتراح عقيلة بتشكيل «لجنة سلطة تنفيذية» لن يلقى قبول واشنطن

استبعد الباحث الليبي المقيم في أمريكا، الليبي حافظ الغويل، أن يلقى اقتراح عقيلة صالح بشأن تشكيل لجنة مكونة من 45 عضواً لتولي مهمة سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، أي ترحيب أو قبول من قِبل واشنطن، أو أي من الدول الغربية المنخرطة بقوة بالملف الليبي.

وقال لاغويل في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “هناك اجتماع قريب في واشنطن لعدد من المبعوثين لليبيا، ومن المرجح أن يُسفر عن آلية جديدة تضمن الوصول للانتخابات، من دون أن يكون للمجلسين أي سلطة، وقد يكون صالح سارع بطرح هذا المقترح لتشتيت الآراء، واستبعد أن تنجح محاولة صالح بهذا المقترح”.