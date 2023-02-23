الغويل يستبعد أن يلقى اقتراح عقيلة صالح بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة أي ترحيب من قبل واشنطن

استبعد الباحث الأمريكي حافظ الغويل أن يلقى اقتراح عقيلة صالح بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة أي ترحيب أو قبول من قبل واشنطن، أو أي من الدول الغربية المنخرطة بقوة في الملف الليبي.

الغويل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن هناك اجتماعًا قريبًا في واشنطن لعدد من المبعوثين لليبيا، ومن المرجح أن يُسفر عن آلية جديدة تضمن الوصول للانتخابات من دون أن يكون للمجلسين أي سلطة، لذا سارع صالح بطرح هذا المقترح ربما لتشتيت الآراء، مستبعدًا أن تنجح محاولة صالح بهذا المقترح.