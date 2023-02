ليبيا- التقى فوزي النويري وعبد الهادي الصغير النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب وأعضاء من المجلس باللجنة المشكلة من صندوق الضمان الاجتماعي.

بيان صحفي صدر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين خلاال اللقاء القوانين الصادرة عن المجلس ذات العلاقة بالصندوق وإجراءات التقاعد وكيفية تسهيلها وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2013 المرتبط بالمعاشات التقاعدية.

ووفقًا للبيان، توافق الطرفان على تقديم صندوق الضمان الاجتماعي مذكرة لمجلس النواب تتضمن التعديلات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

Shares

The post تعاون بين مجلس النواب وصندوق الضمان الاجتماعي بشأن المعاشات التقاعدية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية