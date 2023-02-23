النويري والصغير يجتمعان مع اللجنة المُشكلة من صندوق الضمان الاجتماعي 

بنغازي 23 فبراير 2023 (وال) ــ عقد النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري” و”عبدالهادي الصغير”، اجتماعا مع اللجنة المُشكلة من صندوق الضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض القوانين الصادرة عن مجلس النواب ذات العلاقة بالصندوق و إجراءات التقاعد وكيفية تسهيلها.

كما تناول الاجتماع طرح كيفية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2013.م بشأن معاشات التقاعد، حيث تم الاتفاق على أن يقدم صندوق الضمان الاجتماعي لمجلس النواب، مذكرة تتضمن التعديلات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. (وال _ بنغازي)

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