حكومة الوحدة: صرف مرتبات مارس قبل شهر رمضان

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، توجيهاته بصرف مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة لشهر مارس قبل حلول شهر رمضان.

وقالت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة، إن ذلك جاء في كتاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزير المالية خالد المبروك.

يشار إلى أن الدبيبة كلف وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحتي الأبناء، والزوجة والبنات فوق 18 سنة عن الربع الأول من العام 2023 قبل نهاية فبراير الجاري.

يأتي ذلك التوجيه فيما لم تصرف مرتبات شهر يناير بعد، حيث طلب الدبيبة بشكل عاجل من وزارة المالية في 13 فبراير الجاري بصرفها بالإضافة إلى مرتبات شهر فبراير بشكل عاجل.