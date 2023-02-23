نائب الدبيبة وأوردمان يؤكدان ضرورة دعم جهود باثيلي وسط استياء شعبي من تعدي أمريكا على إرادة الليبيين

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بحث النائب الأول للدبيبة، وزير الزراعة المكلّف بحكومة الوحدة منتهية الولاية حسين القطراني، مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مستجدات الساحة الدولية بشأن الأوضاع في ليبيا

وأكد الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة التونسية “تونس” على دعمهما مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، كما أكدا على ضرورة تأييد جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي لإجراء الانتخابات، وفق القطراني.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد جدل أثارته أطراف سياسية محلية استنكرت فيه رغبة الولايات المتحدة بإقصاء أي طرف سياسي عن الترشح للانتخابات الرئاسية، لما في ذلك من عدم احترام لإرادة الليبيين -وفق رأيهم-، مشددة في ذات الوقت على ضرورة احترام باثيلي لهذه الإرادة دون تماهٍ مع رغبة أمريكا أو أي دولة متدخلة في الشأن الليبي.