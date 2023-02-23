ملتزمون بدعم الديمقراطية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إنها ملتزمة بدعم الديمقراطية في ليبيا، وذلك عبر تغريدة للسفارة في ليبيا على تويتر.

وأضافت السفارة، أن لقاء بالأمس جمع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس بأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتباحث في أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة.

وقالت كما تم بحث تمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية.

وأضافت السفارة، أن الولايات المتحدة تواصل وقوفها الى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه.