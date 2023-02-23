الشركسي: هدف صالح والمشري تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة

شدد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على أن هدف رئيسي مجلسي النواب والدولة هو تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى تطلع رئيس البرلمان عقيلة صالح لأن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، وتطلع خالد المشري، رئيس المجلس الدولة الاستشاري بدوره لترؤس الحكومة الجديدة أو على الأقل يكون نائبًا لصالح، هو ما يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، لا بإيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد واضطلاعها بالعديد من المسؤوليات كإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

فيما توقع الشركسي أن يتخلى صالح عن هذا المقترح سريعًا إذا ما وافقت البعثة الأممية أو واشنطن على تنفيذه مع اشتراط أن تكون الأغلبية في اللجنة للأعضاء المستقلين، مشيرًا إلى أن عقيلة صالح سيبقي على الحكومة المكلفة من مجلسه برئاسة فتحي باشاغا كورقة ضغط لحين تأكده من مواقف القوى الدولية، وهل ستغير الأخيرة من قناعاتها ومواقفها الراهنة وتقبل بوجود سلطة تنفيذية جديدة من عدمه.

وحول ما يقترحه البعض بترك مهمة الإشراف على الانتخابات لحكومة عبد الحميد الدبيبة بعد ضم شخصيات من الشرق وتحديدًا من المقربين من قائد الجيش، خليفة حفتر، قال الشركسي: إن المجتمع الدولي ما زال منقسمًا حول الحكومة التي سوف تشرف على إجراء الاستحقاق بعموم البلاد، فهناك دول منخرطة بقوة في الملف الليبي واستثمرت في حكومة الدبيبة، وهناك دول أخرى ترفض وبشدة استمرار تلك الحكومة خلال المرحلة المستقبلية في ليبيا.