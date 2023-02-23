المرور يقدم مقترحات بشأن الاكتظاظ المروري ببلدية سوق الجمعة

قدم رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبد العال وادي، اليوم الخميس عدد من المقترحات لتقليل الاكتظاظ المروري داخل بلدية سوق الجمعة .

وبناء على تعليمات الصادرة عن السيد مدير الامن اللواء محمود العابد قام رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبد العال وادي بجولة ميدانية داخل بلدية سوق الجمعة رفقة كلا من : مهندس / مراد الشريف مدير التخطيط العمراني عين زارة ، الاستاذ/ محمد الغزاوي ، عضو لجنة فتح المسارات بلدية عين زارة ، مهندس/ مصطفي الرمالي رئيس وحدة المشروعات بالمديرية ، عميد / جلال محمد الصادق عن مديرية أمن طرابلس ، عقيد / ضو الغريبي رئيس قسم شؤون الفنية ، المقدم خالد جعوان رئيس قسم مرور سوق الجمعة وفي إطار حلحلة الاختناقات المرورية حيث نوقش من خلال الجولة المقترحات الآتية :-

1 :- تقليل من حجم جزيرة الفرناج (2متر) وذلك لاتساع مداخل الجزيرة على كافة المسارات .

2:- إزالة الجزء البارز أمام المختبرات بمسافة 2متر ليصبح عدد سيارات أربعة بدل ثلاثة سيارات باتجاه جزيرة الفرناج

3:- إزالة 2 متر من المثلث المحاذي لجزيرة الفرناج مما يحقق انسيابية الحركة المرورية أثناء دخول المركبات باتجاه الجزيرة .

4- توسعة مدخل منطقة زناتة من ناحية طريق السريع بإزالة 2 متر من اليمين والشمال لتصبح الحركة المرورية تتسع إلى أربع سيارات بدل سيارتان .

5- إزالة جزء من الرصيف الفاصل لدوران بمسافة 3 متر للرجوع باتجاه الإشارة الضوئية زناتة .