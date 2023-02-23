أجواء متوترة خارج جلسة مجلس الدولة المعنية بالتصويت على التعديل الدستوري الـ 13

أخبار ليبيا 24

أكد مراسل أخبار ليبيا 24 أن جلسة المجلس الأعلى للدولة المغلقة منعقدة هذه الأثناء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تشهدا توترا خارج وداخل القاعة.

وأوضح مراسلنا أن المتظاهرين يتواجدون خارج القاعة وتم منع بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول، وهناك مشاحنات وتوتر أمام المقر.

وكان من المفترض أن يتم التصويت خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة حول مواد التعديل الدستوري الـ 13 ، ولكن بسبب التوتر رجح مراسلنا أن يتم تأجيل التصويت إلى الجلسة المقبلة.

وأكد مراسلنا أن البعض يتجه إلى التصويت بالموافقة على التعديل الدستوري والبعض الأخر بالرفض، ولم يتم التصويت حتى الآن رغم وجود نصاب قانوني.

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين لم يقتحموا القاعة التي يعقد بها المجلس الأعلى للدولة جلسته، ويتواجدون بالخارج.