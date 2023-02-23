اجتماع هام يبحث فتح مسارات بديلة لحركة الشاحنات في طرابلس

عقد صباح اليوم السيد مدير أمن طرابلس “اللواء محمود ضوء العابد” اجتماعًا ضم عدد من المسؤولين وذلك لتوحيد الجهود و التنسيق لأجل التوصل لفتح مسارات بديلة لحركة الشاحنات.

وضم الاجتماع كلًا من مدير الإدارة العامة للمرور و التراخيص “اللواء / فيصل برنوص”، مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية “اللواء / رمضان برباش”، رئيس مكتب شؤون المرور و التراخيص طرابلس “اللواء/ عبد العال وادي، رئيس قسم مرور و التراخيص طرابلس ورئيس مكتب شؤون المرور و التراخيص تاجوراء ورئيس قسم المرور و التراخيص جنزور ورئيس وحدة مرور جنزور ورئيس قسم مرور طريق السريع ورئيس قسم النقل البري طرابلس وفريق عمل حل المختنقات ورئيس لجنة الحبوب .

وأكد مدير الأمن على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، و إن قرار منع حركة الشاحنات خلال مسار طريق السريع خلال الأوقات المحددة، هو تسهيل للحركة المرورية خصوصاً وقت الذروة.

وتم الاتفاق على الحاجة الماسة لتنسيق العمل من خلال وجود برنامج عمل محدد لحركة نقل شاحنات الحبوب بخصوص مدينتي “الزاوية و صرمان” بمنحها إستثناء بما لا يشكل سبباً في الازدحام.

وشدد على إلزام شاحنات نقل “الحاويات” من المخازن نحو الميناء بالتقيد بالحركة في الأوقات المسموح بها فقط ، وذلك في مسار طريق السريع.