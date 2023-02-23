بلها: لا يمكن للأحزاب أن تدعم التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يلغي دورها في العملية الديمقراطية

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن رئيسي مجلسي النواب والدولة على تناغم في اتجاه إقرار التعديل الثالث عشر.

بلها وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أضاف: “كلا الطرفين لهما مصلحة في إبقاء ملف القاعدة الدستورية بين أيديهما، خاصة مع بروز دعوات دولية لتكليف المجلس الرئاسي بهذا الملف”.

وتوقع أن يتوجه المجتمع الدولي لاقتراح عدة آليات لحل موضوع القاعدة الدستورية بعيدًا عن المجلسين.

بلها ختم: “لا يمكن للأحزاب السياسية أن تدعم التعديل الثالث عشر الذي يلغي دورها في العملية الديمقراطية”.