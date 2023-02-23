عمران: التعديل الدستوري الـ13 تعديًا على هيئة صياغة مشروع الدستور

وصفت عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور نادية عمران التعديل الدستوري الثالث عشر تعديا على المسار الدستوري وعلى الليبيين وذلك لان المسار التأسيسي مرسوم ومحدد في الاعلان الدستوري والذي يخول الهيئة يتم انتخابها تعد مشروع الدستور التي ستعرضه للاستفتاء.

وأشارت عمران في تصريحات صحفية أن على الاطراف السياسية كافة دعم الهيئة للوصول إلى الاستفتاء ولليبيين الحق في الموافقة او عدم الموافقة على مشروع الدستور مضيفة ان مجلسي الدولة والنواب لا يملكان الصلاحية في التدخل بالمسار الدستوري.

ولفتت عمران ان مجلسي الدولة والنواب لم يأتوا بجديد في التعديل الدستوري الثالث عشر كونه صورة مطابقة عن نظام الحكم لمشروع الدستور.