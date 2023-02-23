كمين مُحكم يطيح بمتهم بمُضايقة النساء والسلب في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس بتمكن مركز شرطة الصابري من القبض على شخص صادر بحقه ضبط وإحضار من النيابة العامة ومطلوب لدى المركز في عدة محاضر منها السلب والإيذاء ومُضايقة النساء.

وبحسب المعلومات وفقًا لمديرية الأمن، بأنه عُقب ورود معلومات لمركز شرطة الصابري عن مكان تواجد أحد المطلوبين لدي المركز في عدة محاضر منها السلب والإيذاء ومضايقة النساء بشارع الخطوط بمنطقة الصابري وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النياية العامة .

وأصدر السيد رئيس المركز المقدم فرج العشيبي تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر عليه تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان تواجد الشخص المطلوب وتم إعداد كمين مُحكم له وضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ص.ص.ع من مواليد. 2005 وإعترف بمانُسب إليه وتم إحالته للنيابة العامة.