حملة تضم الآلاف تعلن رفضها لخطة أمريكا إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا

وقع نحو 10 آلاف مواطن ليبي، بينهم 4 أعضاء مجلس نواب، و6 مترشحين رئاسيين، و3 مترشحين برلمانيين، وسياسيين بارزين، على عريضة رفض المشروع الأمريكي المُطالب بإجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس عبر البرلمان الجديد.

وقال بيان صادر عن الحملة: “هذه الخطة الأمريكية للحل في ليبيا ستطرح في الاجتماع الدولي المزمع عقده في واشنطن، والمساعي الأمريكية والبريطانية تستهدف فرض إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا مع نهاية السنة الحالية، وتتضمن الخطة تشكيل لجنة قانونية عن طريق الأمم المتحدة لوضع القوانين وإحالتها للنواب لإصدارها دون تعديل ضمن وعاء زمني مُحدد”.

وأضاف البيان “هذه الخطة الأمريكية لن ترى النور وليس هناك أي مجال لتطبيقها ونؤكد لهم من الآن على فشلها، فإذا تم إجراء انتخابات برلمانية فقط فإنها لن تجرى إلا في أجزاء محدودة من غرب ليبيا، وهذه الخطة ستنتج جسم تشريعي ثالث سيرفض النواب والدولة الاعتراف به ما يعني ازدياد تعقيد الأزمة.

وتابع “هذه الخطة ستخلق حالة مشابهة لما حصل في عام 2014‏ بل يمكن أن ينتج عنها انفصال حقيقي هذه المرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط، وندعوا الأمريكان والبريطانيين للتوقف عن الاستمرار في هذه الافكار غير القابلة للتطبيق، و على الأمريكان أن يعلموا أن الأزمة الليبية لن يكون لها أي حل يتجاهل إرادة 2.8 مليون ليبي يريدون رئيس منتخب من الشعب ونواب منتخبون في انتخابات نيابية متزامنة معها قبل نهاية هذا العام”.

واستطرد “مثل هذه الأفكار ليست في صالح خروج القوات الأجنبية من ليبيا، بل على العكس من ذلك ستستمر في البقاء بليبيا ولن تخرج منها، والقوات الأجنبية لن تخرج من ليبيا إلا عن طريق قرار صادر من رئيس منتخب”.