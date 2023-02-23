مجلس النواب يبحث تسهيل إجراءات التقاعد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2023

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير وعدد من أعضاء المجلس مع اللجنة المُشكلة من صندوق الضمان الاجتماعي تسهيل إجراءات التقاعد.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللقاء بحث القوانين الصادرة عن مجلس النواب ذات العلاقة بصندوق الضمان الاجتماعي وكذلك إجراءات التقاعد وكيفية تسهيلها.

وتناول اللقاء كيفية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2013.م بشأن معاشات التقاعد، وأيضاً تم مناقشة بند آخر هو معالجة عملية تأخير ربط المعاشات الضمانية للمستحقين لكل الليبيين وكيفية التغلب عليها.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن يقدم صندوق الضمان الاجتماعي لمجلس النواب مذكرة تتضمن التعديلات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.