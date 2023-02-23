لأول مرة في التاريخ.. جهاز المخابرات يقيم حفل استقبال وطابور شرف للمنفي

أقام جهاز المخابرات العامة، حفل استقبال وطابور شرف لاستقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في زيارة معلنة تعد الأغرب من نوعها.

وذكر حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أن المنفي أجرى زيارة لجهاز المخابرات العامة، حيث كان في استقباله رئيس جهاز المخابرات العامة، فريق أول حسين العائب، ومدراء الإدارات والمكاتب بالرئاسة.

وأوضح بيان الرئاسي، أن المنفي اطلع خلال زيارته على سير العمل، معتبراً أن جهاز المخابرات، من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.

وختم البيان موضحًا أن محمد المنفي، أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبي الجهاز، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.