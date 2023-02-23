وزير مواصلات الدبيبة يعرب عن ارتياحه بمسيرة التعاون مع تونس

أعرب وزير المواصلات بحكومة الدبيبة المنتهية، محمد الشهوبي، عن ارتياحه بمسيرة التعاون مع تونس، خلال اجتماع عمل وزاري مشترك عقد في تونس، تناول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي التونسي الليبي في مختلف المجالات.

وقالت وزارة النقل التونسية، في بيان صادر عنها: “حضر الاجتماع وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا في تونس مصطفى قدارة، ومن الجانب التونسي حضرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير النقل”.

وأضاف البيان “أكد الوزراء خلال هذه الجلسة على أهمية معاضدة جهود كل الأطراف المعنية لمزيد تطوير الشراكة بين تونس وليبيا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين”.

وتابع “أعرب الجانب الليبي عن ارتياحه للتقدم الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي والعمل على مزيد الارتقاء به في مختلف المجالات خصوصا قطاعات الطاقة والتجهيز والبنية التحتية والتبادل التجاري والنقل بما يمكن من تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين”.