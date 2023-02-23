شاهد بالصور: مداهمة واحباط عملية كبيرة لتهريب الوقود في بنغازي

داهم فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، اليوم الخميس موقع لتهريب الوقود ديزل (نافطه) بمنطقة جحيشيه بقرب من منطقة الابيار .

وأفاد الجهاز أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن موقع تخزين لتهريب الوقود تم تكليف أعضاء التحريات بتحري وتأكيد صحة المعلومات تم تأكيد صحة المعلومات عن نشاط مشبوه يقوم به مجموعة من الأشخاص بمنطقة جحيشيه بقرب من منطقة الابيار .

وبعد مداهمة المكان تم العثور على خزان تحت الأرض مملؤه وقود نافطه وخزنات كبيره بلاستيكية سعة ألف لتر مملؤه بالوقود نوع نافطه و ضبط شاحنه تحمل خزن كبير لنقل وتهريب الوقود وتم العثور على مضخات وبعض الأنابيب المستخدمة في عمليات نقل الوقود حيث تقدر الكمية المضبوطة حوالي (100000) مائة ألف من الوقود ديزل نافطه.

وتم أتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وتسليمها إلى جهاز البحث الجنائي للأختصاص.